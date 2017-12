Verfolgungsjagd durch Leipzig – Polizeitransporter versperrt Autodieb den Weg

Leipzig. Am Donnerstag hat die Polizei nach einer Verfolgungsjagd durch die Georg-Schumann-Straße in Leipzig-Gohlis einen Dieb gestellt, der zuvor in Markleeberg ein Auto gestohlen hatte. Laut Angaben der Polizei hatte der 46-Jährige den Wagen aus einer Autowerkstatt entwendet. Am Morgen hatte ein Mitarbeiter der Werkstatt mit Reparaturarbeiten am Fahrzeug begonnen. Nachdem der Mechaniker aus seiner Frühstückspause kam, stand der Wagen nicht mehr an seinem Platz. Andere Angestellte der Werkstatt erzählten daraufhin von einem Mann, der sein Fahrrad in der Werkstatt abgestellt hatte und mit dem gestohlenen Wagen davon gefahren war. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Beamten das Fahrrad sicher, das ebenfalls als gestohlen gemeldet war.

Am Nachmittag, kurz nach halb vier, entdeckte eine Polizeistreife den Pkw in der Georg-Schumann-Straße. Das Fahrzeug war mit einem Ortungssystem ausgestattet, dass bereits angab, dass sich der Wagen in Gohlis bewegte. Als der Fahrer des gestohlenen Fahrzeugs die Polizei bemerkte, raste er davon. Bei seiner Flucht stieß er mit zwei parkenden Autos zusammen. Als der Dieb über den Gehweg fahren wollte, stellt sich ein Polizeitransporter in den Weg und beendete so die Flucht.

Der Fahrer gab später zu, neben dem Auto auch Kennzeichen gestohlen zu haben. Der 46-jährige Dieb war der Polizei bereits durch eine ähnliche Tat bekannt, die er Mitte November begangen hatte. Am Freitagnachmittag erging ein Haftbefehl.

Die Polizei ermittelt allerdings weiter und sucht nach Zeugen, die entweder am Donnerstagmorgen in Markleeberg in der Magdeborner Straße eine 1,80m große, hagere Gestalt in grauer Kleidung oder aber die Verfolgungsjagd in der Georg-Schumann-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko