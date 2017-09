Vergessene Kerze verursacht Wohnungsbrand in der Blumenstraße im Leipziger Norden

Leipzig. Eine vergessene und heruntergebrannte Kerze hat am Montag gegen 21 Uhr einen Wohnungsbrand im Zentrum-Nord verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verließ ein 32-Jähriger am Nachmittag seine Wohnung ohne die Kerze zu löschen. Diese brannte vollständig ab und die Flammen griffen auf den Tisch über. Schnell breitete sich das Feuer im Zimmer aus.

Durch Rauch und Ruß wurden weitere Zimmer, der Hausflur und die Fassade beschädigt. Die elf anderen Hausbewohner konnten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Der 32-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

dei