Vergewaltigung von Schülerin in Leipzig: Mann muss für knapp sieben Jahre in Haft

Leipzig. Ein 36 Jahre alter Mann muss wegen des Missbrauchs eines zwölf Jahre alten Mädchens aus Leipzig für sechs Jahre und elf Monate hinter Gitter. Die Kammer am Landgericht verurteilte den Kraftfahrzeugmechaniker am Mittwoch wegen schwerer Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Entziehung Minderjähriger. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von elf Jahren und die Verteidigung von höchstens sechs Jahren Haft gefordert.

Der Fall wurde in der zurückliegenden Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Opferanwältin Ina Alexandra Tust hatte zuvor einen entsprechenden Antrag schon vor Anklageverlesung gestellt, um die Persönlichkeitsrechte des Mädchens zu schützen. Die Öffentlichkeit war auch bei der Urteilsbegründung nicht zugelassen. Deshalb blieb zunächst offen, weshalb die Kammer deutlich unter dem Strafantrag der Anklage blieb.

Der Angeklagte legte im Prozess ein Geständnis ab, was das Gericht offenbar honorierte. Damit habe er eine Aussage des Opfers und dessen Eltern vor Gericht überflüssig gemacht, so ein Behördensprecher. Laut Anklage hat der Mann die Schülerin am 7. Juni dieses Jahres gegen 15.30 Uhr im Leipziger Stadtteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf auf offener Straße gekidnappt und sie in einem eigens dafür präparierten Transporter eingesperrt. An einem Feldweg missbrauchte er sie. Etwa drei Stunden war das Mädchen in der Gewalt ihres Peinigers. Allerdings setzte die Schülerin mit ihrem Handy einen Notruf ab, sodass die Polizei das Auto in Sachsen-Anhalt orten und den Täter festnehmen konnte.

F.D./mro