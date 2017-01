Leipzig. Die Autofahrt einer 58-Jährigen endete am Dienstagmorgen auf der Berliner Brücke in Leipzig-Mockau an einem Straßenschild. Beim Abbiegen von der Maximilianallee (B6) nach links auf die Mockauer Straße verlor die Frau um kurz nach sieben Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde komplett aus der Verankerung gerissen und bohrte sich regelrecht in den Motorblock des VW Polo, wo es sich verkeilte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 58-Jährige blieb unverletzt. Der Wagen war nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro. Die Frau musste ein Verwarngeld von 30 Euro zahlen. Sie war aufgrund eingeschränkter Sicht im Fahrzeug mit dem Schild kollidiert, wie die Polizei ermittelte.

nöß