Leipzig

Bis zuletzt beteuerte der Leipziger Ronny K. (33) seine Unschuld. Doch das Landgericht war davon überzeugt, dass der Verlobte des Stückelkiller-Opfers Mitte 2016 auf dem Dachboden seines Wohnhauses ein Feuer gelegt und fast eine Million Euro Sachschaden verursacht hat.

Die 12. Strafkammer wies am Freitag seine Berufung gegen das Ersturteil zurück. Somit muss er nun wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung für drei Jahre und zwei Monate in Haft. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Richterin: „Eine Verzweiflungstat“

Nach Ansicht des Gerichts handelte es sich um „eine Kurzschlussreaktion“. Die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt sprach von einer „Verzweiflungstat“. Demnach zündete Ronny K. am 9. Juli 2016 gegen 2.30 Uhr mithilfe eines Brandbeschleunigers den Dachboden des Mehrfamilienhauses in der Schadowstraße an, in dem er selbst mit Anja B. (40) und der gemeinsamen kleinen Tochter im Erdgeschoss lebte. Wie berichtet, fiel seine Partnerin vier Monate später Doppelmörder Dovchin D. zum Opfer. Anja B. war im November 2016 – nach einem Streit mit ihrem Verlobten – allein in eine Bar gegangen und hatte auf dem Lindenauer Markt den Mongolen getroffen.

Für die Täterschaft von Ronny K. im Juli sprechen laut Plewnia-Schmidt etliche Indizien. So ist der Langzeitarbeitslose einschlägig vorbestraft. Schon zuvor hatte er aus Stress und Frust gezündelt. Und auch im Sommer 2016 „spitzte sich die Lage zu“, so die Richterin. Dem Paar drohte die Zwangsräumung. Und alle Versuche, eine neue Wohnung zu finden, waren gescheitert. Offenbar sei der Angeklagte davon ausgegangen, dass seiner Familie ein neues Domizil zur Verfügung gestellt werde, wenn das alte zerstört sei.

Verteidigerin wollte Freispruch

„Wir können ausschließen, dass der Täter ein Dritter war“, hieß es weiter bei der Urteilsbegründung. Kurz vor Ausbruch des Brandes hatte Ronny K. eine Party mit Freunden in seiner Wohnung verlassen, um Getränkenachschub an einer Tankstelle zu holen. Laut Kassenbon, der von 2 Uhr stammte, hatte er nach Überzeugung des Gerichts ausreichend Zeit, auf den Dachboden zu gehen und zu zündeln.

Staatsanwältin Yvonne Sada war der gleichen Auffassung, zumal sich der Angeklagte, der jetzt in einer neuen Beziehung lebt, oft widersprochen und auch gelogen habe. Sie hielt drei Jahre und zwei Monaten Haft für angemessen. Verteidigerin Stefanie Biewald hatte auf Freispruch plädiert. Die Indizien würden für eine Beweisführung nicht ausreichen.

Von Sabine Kreuz