Leipzig

Eine vermeintliche Schusswaffe hat am Mittwoch gegen 18.10 Uhr in der Püchauer Straße im Ortteils Sellerhausen-Stünz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Beamten meldeten mehrere Anrufer einen Mann, der in besagter Straße eine Waffe gezogen hatte. Ein 30-Jähriger soll durch einen Faustschlag zu Boden gegangen sein und in der Hand eine Pistole gehabt haben.

Unter hohen Sicherheitsmaßnahmen und mit Schutzausstattung rückten mehrere Streifenwagen zum Ort aus, wo sich aber der gemeldete Sachverhalt nicht bestätigte. Nach Suche in der Umgebung konnte der Verletzte gefunden und eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Da er keinen erforderlichen kleinen Waffenschein hat, muss sich der Mann nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Von fbu