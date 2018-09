Leipzig

In der Leipziger Innenstadt hat am Montagnachmittag ein vermeintlich Taubstummer um Spendengelder gebettelt. Nach Polizeiangaben fiel einem Passanten gegen 16 Uhr auf, dass der Mann gar nicht taubstumm war. Der Betrüger war mit einem Klemmbrett unterwegs, auf dem stand, dass der „Verbund Jugendlicher Taubstummer“ für ein Vereinsheim in der Messestadt sammelt. Das Klemmbrett wies zudem eine Deutschlandfahne und ein dem UN-Logo ähnliches Zeichen auf.

Der Passant sagte dem vermeintlichen Spendensammler, dass der Verein nicht existiere. Er hatte den Namen im Internet recherchiert und war auf mehrere Warnungen vor Betrugsmaschen gestoßen. Als der Passant dem Betrüger und einem zweiten hinzugekommenen Mann sein leeres Portmonee zeigte, verloren sie das Interesse an ihm. Sie gingen in die Fußgängermenge davon.

ThTh