Leipzig

Die vermisste 13-Jährige aus Leipzig ist wohlbehalten wieder bei ihren Eltern aufgetaucht. „Das vermisste Mädchen kehrte wohlauf und unverletzt in ihr Elternhaus zurück. Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern“, schrieb die Polizei am Dienstagmorgen bei Facebook. Wie es aus der Pressestelle der Polizei hieß, kehrte das Mädchen bereits am Montagabend in die Wohnung ihrer Eltern zurück.

+++🚨🚨 Update 19.03.2019, 8:45 Uhr🚨🚨 +++ Das vermisste Mädchen kehrte wohlauf und unverletzt in ihr Elternhaus zurück.... Gepostet von Polizei Sachsen am Montag, 18. März 2019

Von dem Mädchen fehlte seit Sonntagabend jede Spur, die Schülerin war zuletzt am Hauptbahnhof gesehen worden. Zunächst hatte die Polizei nach eigenen Angaben keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich die 13-Jährige aufhalten könnte, wie es am Montag hieß.

Von luc