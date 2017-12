Vermisste 16-Jährige in Leipzig wohlbehalten aufgefunden

Leipzig. Die seit Montagmorgen in Leipzig vermisste 16-jährige Vanessa ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. „Nach einem Hinweis, dass sie sich in einer Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße aufhalten soll, haben wir sie dort auch angetroffen. Die 16-Jährige konnte anschließend wohlbehalten ihrer Mutter übergeben werden“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de.

Familie und Freunde hatten die Jugendliche bei den Behörden als vermisst gemeldet, nachdem sie am Montagmorgen nicht bei einer Praktikumsstelle angekommen war.

mpu