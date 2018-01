Vermisste 25-Jährige aus Schkeuditz wieder aufgetaucht

Leipzig/Schkeuditz. Öffentlichkeitsfahndung beendet: Die 25-jährige Vanessa R. aus Schkeuditz ist wieder aufgetaucht. Sie war seit Mitte September 2017 vermisst worden und nun wohlbehalten gefunden worden, wie die Polizei in Leipzig am Montag mitteilte. Die junge Frau war zuvor zuletzt in Schkeuditz gesehen. Zwei Tage später hatte sie noch Kontakt zu einem Freund, danach verlor sich ihre Spur. Auch ihr Handy war seitdem ausgeschaltet.

Vermutlich seit 2016 lebt die 25-Jährige in Leipzig. Die vergangenen Jahre verbrachte die Frau „weit unter dem Radar soziale Unterstützung“, wie es von der Polizei hieß. Unbekannt ist, wo sie sich davor aufgehalten hatte. Geboren und aufgewachsen ist sie im Sauerland in Nordrhein-Westfalen, hat zu ihrer Familie dort aber so gut wie keinen Kontakt mehr.

Nach einem Krankenhausaufenthalt in Leipzig war sie zuletzt in einer Wohngruppe in Schkeuditz untergebracht, dort wollte man sich um soziale Unterstützung für die 25-Jährige kümmern. Doch bereits einen Tag später verschwand sie, wollte angeblich zu einem Freund in Torgau fahren. Daher hatte die Polizei auch dort nach Vanessa R. gesucht.

