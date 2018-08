Leipzig

Zwei Männer haben sich am Freitagmorgen in Leipzig-Wiederitzsch zwei vermummten Einbrechern in den Weg gestellt. Die Unbekannten brachen zunächst gegen 4.55 Uhr in ein Bürogebäude in der Tornauer Straße ein, wie die Polizei mitteilte. Mit einer Geldkassette flohen sie.

Dabei verfolgte ein 36 Jahre alter Staplerfahrer die Unbekannten. Dadurch zwang er sie, über einen Zaun zu ihrem Fluchtfahrzeug zu klettern, das in einer Sackgasse stand. Laut Polizei schätzte ein 42-jähriger Lastwagenfahrer die Situation richtig ein und stellte sich quer in den Weg.

Flucht zu Fuß

Die Unbekannten mussten zu Fuß über ein Feld flüchten. Dabei ließen sie ihren Wagen zurück. Die hinzu gerufenen Beamten stellten fest, dass die daran angebrachten Kennzeichen nicht zum Auto gehörten.

Ein Täter wird als 1,85 Meter groß und sportlich beschrieben, der andere Mann soll etwa einen halben Kopf kleiner sein. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Hinweise nimmt die Leipziger Polizei unter der Telefonnummer (341) 96 64 66 66 entgegen.

jhz