Vermuteter Küchenbrand stellt sich als angebranntes Essen heraus

Leipzig. Um 18.39 Uhr ist der Leipziger Feuerwehr ein Brand in Lindenau gemeldet worden. An der Ecke zwischen Georg-Schwarz-Straße und Merseburger Straße wurde ein Küchenbrand vermutet, so die Leitstelle der Feuerwehr.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden jedoch nur angebranntes Essen vor. Mit kleinem Löschgerät konnte das Feuer gebändigt werden. Der angerückte Löschzug kam dabei nicht zum Einsatz. Zwei Kinder mussten anschließend ärztlich untersucht werden, verletzt wurde aber niemand.

Aufgrund des Einsatzes kam es auf der Straßenbahnlinie sieben vorübergehend zu Verspätungen.

dei