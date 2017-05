Leipzig. Ein Mann hat am Montagmittag einen Notarzt gerufen und anschließend die Sanitäter bedroht. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, rief der Mann um 12.15 Uhr bei der Rettungsleitstelle an und sagte sinngemäß, dass in seinem Kopf etwas „kaputt“ sei.

Zwei Rettungssanitäter fuhren daraufhin zu dem Mann in die Hofer Straße in Reudnitz-Thonberg. Während die 35-jährige Sanitäterin mit der Klinik telefonierte, bedrohte der aggressive Hilfesuchende den 20-jährigen Sanitäter mit einem Messer. Gemeinsam gelang es den Rettungskräften, den 62-Jährigen in seinem Wohnzimmer einzusperren.

Als anschließend die Polizei eintraf, hatte sich der Mann beruhigt und saß im Wohnzimmer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Unter Aufsicht der Polizisten wurde der Mann wie geplant von den Rettungssanitätern in eine Klinik gebracht.

