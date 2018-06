Leipzig

Bei einer Explosion in einem Schacht der Leipziger Wasserwerke sind am Donnerstagmorgen zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 6.30 Uhr bei Wartungsaufgaben in Höhe Messeallee/Alte Dübener Landstraße.

Nach der Verpuffung an einem Notstromaggregat habe die Kleidung eines der beiden Männer in Flammen gestanden. „Sein 32 Jahre alter Kollege wollte das Feuer mit den Händen löschen“, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Obwohl er sofort geholfen habe, musste sein Nebenmann mit Verbrennungen des zweiten und dritten Grades in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Helfer wurde wegen Blessuren an den Händen ebenfalls behandelt.

Die Feuerwehr sperrte den Unglücksort wegen der Gefahr einer weiteren Explosion ab und leitete den Verkehr einseitig um. Anschließend begannen die Brandschützer, das Notstromaggregat zu bergen.

Von Matthias Roth