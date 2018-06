Leipzig

Im Prozess um einen spektakulären Mordfall im September 2014 in Leipzig-Eutritzsch will der Kronzeuge wahrscheinlich in der nächsten Woche umfassend auspacken. Es geht um den Mord an dem türkischen Geschäftsmann Mehmet I. (42), dessen Leiche erst drei Jahre später, im November 2017, auf einem Gewerbeareal an der Dessauer Straße in rund zwei Metern Tiefe ausgehgraben wurde. Der entscheidende Tipp kam damals von Hasan M. (45).

Schutz durch LKA-Beamte

Der Bosnier ist angeklagt wegen gemeinschaftlichen Totschlags, befindet sich jedoch als Hauptbelastungszeuge der Staatsanwaltschaft auch im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes. Zu jedem Gerichtstermin beschützen ihn mehrere Beamte, die unterm Hemd schusssichere Westen tragen. Prozessbeobachter müssen aus Sicherheitsgründen sogar ihre Getränke vor dem Eingang zum Gerichtssaal abgeben.

„Absoluter Vernichtungswille“

Hasan M. soll bei einem perfiden Mordkomplott mitgemischt haben. Initiator des tödlichen Plans soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Hüseyin D. (49) gewesen sein. Der Deutsche türkischer Herkunft habe seine zwei Komplizen Ismail Ö. (23) und Hasan M. (45) aus Wut über Beleidigungen und Geldforderungen veranlasst, den türkischen Geschäftspartner Mehmet I. (42) zu fesseln und mit Klebeband zu umwickeln, so die Staatsanwaltschaft. In seinem Auftrag soll Ismail Ö. das Opfer schließlich erwürgt haben. „Hüseyin D. spielte sich auf zum Herren über Leben und Tod“, sagte Staatsanwalt Torsten Naumann am Donnerstag bei der Anklageverlesung. Er sei von „absolutem Vernichtungswillen“ erfüllt gewesen. Hüseyin D. sitzt wegen Mordes auf der Anklagebank. Das Verfahren gegen Ismail Ö. war, wie berichtet, von der 3. Strafkammer bereits abgetrennt worden. Der ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagte Türke fehlte bereits zum ursprünglichen Prozessauftakt Mitte Mai, war auch bei einem weiteren Verhandlungstermin wegen einer akuten psychotischen Erkrankung in der Türkei in einem Krankenhaus.

Hauptangeklagter schweigt

Nicht der einzige Grund dafür, dass das Verfahren bisher ausgesprochen zäh verläuft. Vor drei Wochen hatten die Anwälte von Hüseyin D. einen Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter gestellt, der von einer anderen Strafkammer jedoch inzwischen abgelehnt wurde. Am Donnerstag wiederholte Verteidiger Curt-Matthias Engel seine Besorgnis über eine mögliche Befangenheit des Gerichts. Anlass dafür: Eine neuerliche Vernehmung des Kronzeugen Hasan M. durch Ermittler. Dabei berichtete der Bosnier über einen Tresor im früheren Hotelzimmer von Hüseyin D. in der Dessauer Straße, in dem eine Waffe verwahrt sei. Erst wenige Stunden vor Beginn der Hauptverhandlung am Donnerstagmittag durchsuchte die Polizei das Zimmer, fand den Tresor, aber keine Waffe. Die Verteidiger wussten davon nach eigenem Bekunden nichts. „Der Angeklagte und die Verteidigung werden nicht eingebunden“, monierte Engel. Er beantragte auch, die angekündigte Aussage des wichtigsten Zeugen der Anklage per Videokamera aufnehmen und zudem wörtlich protokollieren zu lassen. „Herr M. hat bisher widersprüchliche Angaben zum Geschehen gemacht“, so der Anwalt zur Begründung. Sein Mandant Hüseyin D. schweigt vorerst.

Die 3. Strafkammer hat für den Prozess noch 14 Verhandlungstage bis November 2018 geplant.

Von Frank Döring