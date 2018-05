Auftakt in einem Prozess um versuchten Mord am Leipziger Hauptbahnhof: Die Staatsanwaltschaft klagte am Mittwoch einen 21-jährigen Punk an. Er soll einem anderen Punk am 18. November 2017 fünfmal ein Messer in den Rücken gerammt und danach geflüchtet sein. Motiv: Eifersucht.