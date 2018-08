Leipzig

Am Sonntagnachmittag haben vier Männer in Leipzig-Paunsdorf versucht, einen Mann auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, war das 40-jährige Opfer gegen 16.40 Uhr auf einem Weg zwischen Riesaer Straße und Schongauerstraße, als die Täter ihn umringten. Sie forderten Geld von ihm, das er aber nicht herausgab. Daraufhin schlugen die Männer mehrmals mit einem Stock zu, wobei das Opfer zu Boden gerissen wurde. Das Geld gab er immer noch nicht her. Als Passanten auftauchten, verschwanden die Täter in Richtung Riesaer Straße.

Der Verletzte ging verletzt zur Schongauer Straße, wo er einen Mann traf, der einen Rettungswagen rief. Der 40-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,64. Das Opfer sagte der Polizei, die Täter seien zwischen 30 und 40 Jahren alt und „südländischen Typs“ gewesen. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Raub und bittet Zeugen, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

ThTh