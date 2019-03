Leipzig

Nach der brutalen Prügelei am Sonntagmorgen in einem Nachtclub in Leipzig-Eutritzsch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 30-jährigen Litauer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige hatte gegen 7.45 Uhr in dem Etablissement in der Dessauer Straße einen gleichaltrigen Landsmann so schwer verletzt, dass dieser in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Schwerstverletzte befinde sich noch immer in Lebensgefahr, teilte Oberstaatsanwaltschaft Ricardo Schulz am Montag auf Anfrage der LVZ mit.

Ermittelt wird daher wegen des Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der beschuldigte Litauer wurde noch am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen. Am Montagnachmittag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass gegen den Mann Haftbefehl erlassen wurde. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Hintergründe unklar

„Wir wissen noch nicht, was zu diesem Gewaltausbruch geführt hat“, so Schulz. „Das ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Beide Männer seien Gäste des Clubs gewesen. Hinweise darauf, dass noch andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten, gebe es nicht. Nach ersten Erkenntnissen handelte sich um eine reine Prügelei, bei der keine Messer oder andere Waffen im Spiel waren. Womöglich könnten aber Gegenstände als Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein, so die Behörden. Ein Mitarbeiter des Clubs griff beherzt ein, um den blutigen Streit zu beenden. Offen ist noch, ob es Anwesende gibt, welche beobachtet haben, wodurch der Konflikt ausgelöst wurde. Die Ermittler sind gegenwärtig dabei, den Tatablauf zu rekonstruieren, zudem dauern die Zeugenvernehmungen noch an.

Von Frank Döring