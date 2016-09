Leipzig. - Im Prozess um einen Mord ohne Leiche in Leipzig haben die Verteidiger der drei Angeklagten eine Einstellung des Verfahrens verlangt. Auslöser ist ein vertraulicher Brief eines der Angeklagten an seinen Rechtsanwalt, der in die Hände der Ermittlungsbehörden gelangt ist.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hätte dieses Schreiben niemals lesen dürfen, sondern hätte es vernichten müssen, sagte Anwalt Endrik Wilhelm am Mittwoch im Landgericht Leipzig. Elementare Rechte des Angeklagten seien verletzt worden. Deswegen sei der Prozess einzustellen. Zu dem Antrag wurden am Vormittag zunächst Stellungnahmen eingeholt. Eine Entscheidung der Kammer stand noch aus.

Angeklagt sind eine 38-Jährige, ihre Tochter (17) und deren Freund (21). Gemeinsam soll das Trio im November vergangenen Jahres in Leipzig den Ex-Freund der Tochter umgebracht haben. Danach sollen sie dessen Wohnung ausgeräumt und sein Konto geplündert haben. Von dem Opfer fehlt allerdings jede Spur. (Az.: 3Ks 345 Js 5529/16 jug)

Das Gericht beriet am Mittwoch zunächst über die Einstellungsanträge. Eine Entscheidung darüber sollte erst am Nachmittag getroffen werden.

Von LVZ