Vier Kellereinbrecher in Leipzig auf frischer Tat ertappt

Leipzig. Polizei und Sicherheitsdienst haben in der Nacht zu Mittwoch vier Männer bei Kellereinbrüchen gestellt. Zwei der Täter wurden von der Tat abgehalten. Zwei weitere wurden von Zivilpolizisten verfolgt.

In einem ersten Fall hörte der Hausmeister eines Gebäudes in der Paulinerstraße in Leipzig-Volkmarsdorf gegen 22.30 Uhr Geräusche aus dem Keller. Er informierte die Polizei. Zwei Zivilbeamte trafen ein, als die zwei mutmaßlichen Täter eben das Haus verließen. Die Ordnungshüter verfolgten die Männer zu Fuß. In der Eisenbahnstraße trennte sich das Duo. Einen 23-Jährigen fasste die Polizei in der Bautzmannstraße, seinen 37-jährigen Komplizen am Torgauer Platz. Das Diebesgut – Gartengeräte, Handschuhe und Strumpfhosen – trugen sie noch bei sich.

Die Beamten fanden zudem beim jüngeren der Männer Heroin in der Tasche. Ein Drogenwischtest schlug bei beiden Verdächtigen positiv an. Gegen den 37-Jährigen lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Sicherheitsdienst verhindert Einbruch im Leipziger Zentrum

In einem zweiten Fall bemerkten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in der Goldschmidtstraße im Leipziger Zentrum gegen 2 Uhr Einbruchsspuren an einer Kellertür. Kurz darauf bemerkten sie zwei Männer, die um die Häuser schlichen und probierten, ob sich Gebäudetüren öffnen ließen. Sie hielten den 25- und 34-Jährigen fest und verständigten die Polizei.

Wie sich herausstellte, waren die mutmaßlichen Täter bereits polizeibekannt. In ihren Taschen fand sich diverses Einbruchswerkzeug. An der Kellertür entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

joka