Vier Männer werden bei Auseinandersetzung vor Club in Leipzig verletzt

Leipzig. In der Nacht zu Mittwoch sind vier Männer bei einer Auseinandersetzung vor dem Leipziger Studentenkeller (STUK) verletzt worden. Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind noch unklar, so die Leipziger Polizei am Mittwoch.

Einem Securitymitarbeiter fiel gegen ein Uhr während seines Rundgangs ein Mann auf, der sich sonderbar verhielt. Der 23-Jährige beobachtete, wie ein Mann eine Jacke von einem Geländer nahm und aus dem Lokal rannte. Vor der Tür sah er den Mann nicht mehr. Mit einem weiteren 18-jährigen Mitarbeiter hörte er jedoch einen kurzen Schrei.

Die beiden Männer sahen, wie zwei Personen vor der Tür auf einen Gast einzuschlagen versuchten. Einer der beiden griff mit einer Glasflasche an, der andere mit einer Warnbake. Der Securitymitarbeiter sprang zwischen Angreifer und Opfer, wobei er selbst verletzt wurde. Der Angreifer mit der Flasche floh. Der andere mit der Warnbake wurde von dem 18-Jährigen zur Seite gestoßen, konnte aber anschließend auch fliehen.

Der 18-Jährige verfolgte ihn und stürzte, wobei er sich am Handgelenk verletzte. Die hinzu gerufene Polizei suchte die angrenzenden Straßen ab und konnte einen der mutmaßlichen Täter am Ostplatz stellen. Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der andere ist weiterhin flüchtig.

