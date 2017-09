Vier Männer werfen Flaschen und Steine auf Barbesucher

Leipzig. Vier Männer sind in der Nacht zu Montag im Zentrum-Nord aus einer Bar verwiesen worden, kurz darauf bewarfen sie anderen Besucher mit Steinen und Flaschen. Laut Polizei hatten sich die vier Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren zuvor nicht an die Hausordnung gehalten. Nachdem sie die anderen Menschen gegen 2.15 Uhr in der Berliner Straße mit Gegenständen beworfen hatten, flüchteten die Männer, doch andere Barbesucher riefen die Polizei und verfolgten sie. Später wurden die Flüchtenden durch die alarmierten Beamten gestellt.

Verletzt wurde niemand, allerdings entstand an zwei Fahrzeugen Sachschaden. Die vier Männer müssen sich nun wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

luc