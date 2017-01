Leipzig. Bei einem Unfall in der Delitzscher Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Dienstagmittag drei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 47-Jährige gegen 12 Uhr offenbar aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Wagen einer 41-Jährigen auf. Deren PKW wurde in ein davor stehendes Auto geschoben. Dessen 52-jährige Fahrerin sowie die beiden anderen Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. An den drei Autos entstand ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro. Die 47-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Bei einem weiteren Unfall an der Kreuzung zwischen Zwickauer und Probstheidaer Straße in Leipzig-Lößnig ist am Dienstagabend eine 33-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Als sie um 18.20 Uhr bei grüner Ampel die Straße überquerte, wurde sie von einem 18-Jährigen beim Rechtsabbiegen übersehen. Das Fahrzeug des jungen Mannes erfasste die Frau. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt.

joka