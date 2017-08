Vier Wagen an einem Tag geklaut, vier weitere aufgebrochen

Leipzig. Vier Fahrzeuge wurden im Stadtgebiet am Mittwoch geklaut. Laut Polizei entwendeten Unbekannte gegen 7 Uhr in auf der Otto-Militzer-Straße in Leipzig-Großzschocher ein Auto im Wert von etwa 24.000 Euro. Eine Stunde später wurde auf der Gottschallstraße in Leipzig-Gohlis ein Wagen gestohlen, der rund 30.000 Euro wert ist.

Im gleichen Stadtteil klauten ebenfalls bisher unbekannte Täter ein 21.000 Euro teures Fahrzeug. Am Abend meldete schließlich ein Bewohner aus Leipzig Sellerhausen-Stüntz, dass sein Wagen im Wert von 9000 Euro gestohlen wurde.

Unbekannte Täter haben zudem in der Nacht zum Mittwoch in Leipzig-Eutritzsch auf der Dessauer Straße und der Hohmannstraße zwei Autos aufgebrochen und das Lenkrad inklusive Airbag geklaut. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 600 Euro, der Wert des Diebesguts auf etwa 3000 Euro. Bisher ist nicht bekannt, ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Einbrecher handelt.

Zuvor wurde am späten Mittwochnachmittag auf der Mainzer Straße im Leipziger Zentrum die Scheibe eines PKW eingeschlagen und ein Schulrucksack mit diversen Büchern sowie einer Geldbörse im Gesamtwert von 200 Euro gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag brachen schließlich Unbekannte auf der Hofer-Straße in Leipzig-Reudnitz einen Firmenwagen auf und nahmen rund 1.500 Euro teures Werkzeug mit.

Im Falle der Auto-Diebstähle hat die Sonderkomission „Kfz“ des Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen.

vm