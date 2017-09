Vom Hauptbahnhof in Haft: Zwei Männer in Leipzig festgenommen

Leipzig. Die Bundespolizei hat am Wochenende am Leipziger Hauptbahnhof zwei Kriminelle gefasst. Ein 34-Jähriger, gegen den ein noch offener Haftbefehl wegen Drogenhandels vorlag, ging den Beamten am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle ins Netz. Er war 2010 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, wovon noch 522 Tage offen waren. Diese trat der Algerier jedoch nicht an. Er wurde in die Leipziger Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht.

Auf frischer Tat erwischt wurde ein als Dieb bekannter 19-jähriger Libyer in der Nacht zu Samstag. Er wollte gegen 2.15 Uhr ein schlafendes Pärchen bestehlen. Dafür legte er sich neben die beiden Vietnamesen und versuchte, die Handtasche der 57-jährigen Frau zu entwenden, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. Ihr 28-jähriger Begleiter bekam den Diebstahlsversuch jedoch mit und sprach den Mann an.

Der Täter flüchtete daraufhin ohne Diebesgut aus dem Bahnhof in Richtung Innenstadt, wo die Polizei mit Verstärkung nach ihm fahndete. In der Nikolaistraße konnte der 19-Jährige gestellt werden. Er war erst am Dienstag nach einem Diebstahl im Bahnhof von den Beamten als Täter identifiziert und gestellt worden, jedoch wieder auf freien Fuß gekommen. Zuvor soll er die Reisetasche eines 55-Jährigen gestohlen haben, der diese beim Zeitunglesen kurz außer Acht gelassen hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Auch er kam in die Leipziger JVA.

Von nöß