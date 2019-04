Leipzig

Er richtete in einem Mehrfamilienhaus rund 100.000 Euro Schaden an: Ein Unbekannter ist am Freitagmittag in ein derzeit leer stehendes Gebäude in der Connewitzer Stockartstraße eingebrochen, das demnächst saniert werden soll.

Er kletterte zunächst über den Zaun des Grundstücks, so Polizeisprecherin Birgit Höhn am Montag, hebelte die Türen zu allen acht Wohnungen auf und einem Ladenlokal auf. Dann drehte er sämtliche Wasserhähne auf und beschädigte die Siphons. Ungehindert strömte das Wasser aus, verbreitete sich im gesamten Haus.

Am Sonntagnachmittag informierte die Rettungsleitstelle die Polizei. Nun ermittelt die Kripo wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Von F. D.