Leipzig. Erster gegen Zweiter, Meister gegen Vizemeister – zehntausende Fans werden am Samstag zur Partie zwischen den Roten Bullen und dem FC Bayern München in der Red-Bull-Arena und zum Fanfest auf Festwiese erwartet. Die Bundespolizei rechnet mit bis zu 2000 Gäste-Anhängern, die mit der Bahn anreisen werden. Rund 7000 RB-Fans kommen zudem mit Regionalzügen und S-Bahn nach Leipzig. Für Anhänger von Bayern München wird vom Hauptbahnhof aus ein Shuttle-Verkehr zum Stadion organisiert, die Busse stehen am Seitenausgang West bereit. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es am Samstag bei der An- und Abreise der Fans zu „Teilverschlüssen“ am Hauptbahnhof kommen kann. Das Betreten und Verlassen bleibe aber möglich.

Wie das Ordnungsamt mitteilte wird zur Entlastung der Wohnquartiere im Umfeld der Red Bull Arena ab 12.30 Uhr (drei Stunden vor Spielbeginn) bis rund 15.30 Uhr ein Sperrkreis für das östliche und westliche Waldstraßenviertel eingerichtet. Davon sind folgende Straßen des Waldstraßenviertels betroffen: Waldstraße zwischen Waldplatz und Zöllnerweg, das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße), das östliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben). Zur Freihaltung der Rettungswege werden im Bereich der Goyastraße und Eitingonstraße Halteverbote angeordnet.

Zusätzliche Straßenbahnen der LVB

Eine Einfahrt in das eingegrenzte Gebiet ist nur für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge und nur aus der Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße sowie aus der Goyastraße (von der Straße Am Sportforum) in die Waldstraße Richtung Süden möglich. Erforderlich dafür ist das Mitführen von Personalausweis oder Meldebestätigung. Gesperrt ist die Ein- und Ausfahrt an folgenden Stellen: Tschaikowskistraße zur Jahnallee, Funkenburgstraße zur Jahnallee, Goyastraße zur Eitingonstraße, Goyastraße zur Max-Planck-Straße. Eine Ausfahrt aus dem Sperrkreis ist am Waldplatz zur Jahnallee, Waldstraße in Richtung Norden, an der Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee und aus der Hinrichsenstraße zur Leibnizstraße möglich.

Gesperrt ist die Zufahrt zur Waldstraße ab Kreuzung Leutzscher Allee/Zöllnerweg. Ab dort kann jedoch der Zöllnerweg (östliche Richtung) oder die Leutzscher Allee (westliche Richtung) genutzt werden. Zur Entlastung des Waldplatzes als Verkehrsknoten wird die Friedrich-Ebert-Straße ab Westplatz bis Waldplatz in dieser Fahrtrichtung für den Individualverkehr gesperrt.

Das Ordnungsamt empfiehlt, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzten und die P+R-Plätze „Neue Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“ und „Lausen“ anzufahren. Der P+R-Platz „Völkerschlachtdenkmal“ steht wegen einer anderen Veranstaltung nicht zur Verfügung.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) setzen am Samstag zusätzliche Straßenbahnen ein. Weitere Infos dazu gibt es auf www.l.de/rbleipzig.

Von luc