Borna

Das Schöffengericht in Borna machten sich die Entscheidung am Mittwochmorgen offensichtlich nicht einfach. Fast eine Stunde mussten der Angeklagte, Angehörige und Gäste im Saal 310 auf die Urteilsverkündigung warten. Am Ende standen jedoch Aussage gegen Aussage, keine von beiden konnte durch Beweise untermauert werden. Daher erging im Fall des angeklagten ehemaligen Junioren-Bundestrainer des Deutschen Kanuverbandes ( DKV) Thomas K. letztendlich ein Freispruch. Ihm war sexueller Missbrauch Schutzbefohlener vorgeworfen worden. Mehrere Slalom-Kanutinnen hatten dem ehemaligen Coach am Bundestützpunkt in Markkleeberg vorgeworfen, sie belästigt oder missbraucht zu haben.

Besonders schwere Vorwürfe waren von einer jungen Kanutin gegen Thomas K. erhoben worden. Im Juli 2014 soll er die damals 14-Jährige in einem Trainingslager in Polen erst gegen ihren Willen geküsst und danach ihre Hand in seinen entblößten Genitalbereich geführt haben. Ein Jahr später dann, im Umfeld der Junioren-Weltmeisterschaften in Brasilien, soll er die dann 15-Jährige in seinem Hotelzimmer gegen ihren Willen festgehalten und im Intimbereich angefasst haben. Neben diesen Vergehen, wurde dem Trainer von anderen Jugendlichen auch vorgeworfen, einige der Minderjährigen unsittlich berührt oder ihnen unangebrachte Fragen über ihr Sexualleben gestellt zu haben.

Vorwürfe wurden durch anonymen Brief bekannt

Diese Vorwürfe waren zuerst durch einen anonymen Brief bekannt geworden, den 13 Kanutinnen beim DKV eingereicht hatten. Danach kam es zum Verfahren. Nicht alle der Vorwürfe waren strafrechtlich relevant, vor Gericht wurde deshalb nur der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener verhandelt. Der ehemalige Trainer bestritt bereits beim Prozessauftakt jegliche Schuld. Der Freispruch erfolgte aus Mangel an Beweisen vor allem aus dem Umstand, dass sich in den Aussagen der jungen Frau Widersprüche fanden. Auch die Staatsanwaltschaft in Borna plädierte daher auf Freispruch.

„Wenn Aussage gegen Aussage steht und es keine Beweise für die eine oder andere gibt, dann müssen die Aussagen auf Glaubhaftigkeit geprüft und die Entstehungsgeschichte des Verfahrens beleuchtet werden“, sagte Staatsanwalt Michael Höhle in der Eröffnung seines Plädoyers. Die junge Kanutin habe ihre Aussage flüssig und glaubwürdig bei der Prozesseröffnung vorgetragen, sagte er. Dennoch hatte es erhebliche Erinnerungslücken in ihren Erzählungen gegeben, die Fragen aufwarfen. Sie selbst war bei der Fortsetzung der Verhandlung nicht anwesend, da sie sich in einem Trainingslager im Ausland befand.

Viele Erinnerungslücken im Bericht der Hauptzeugin

Über den Vorfall in Polen hatte die Hauptzeugin gesagt, sie sei in das Hotelzimmer des Angeklagten gekommen, habe zuerst auf einem anderen Bett gesessen, der sexuelle Übergriff hätte aber in einem zweiten Bett, dem Hotelbett des Trainers, stattgefunden. Eine am Mittwoch geladene Zeugin sagte jedoch aus, dass in dem Hotelzimmer nur ein Bett gestanden habe. Auch Bilder aus dem Hotel in Krakau bewiesen dies.

Der Staatsanwalt rekonstruierte dann, wie die Vorwürfe überhaupt publik wurden. Dafür hatten die Mädchen eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in welcher sie die Anschuldigungen sammelten. Eine von ihnen schrieb dann den anonymen Brief. Dass die Hauptzeugin in der WhatsApp-Gruppe zunächst einen harmloseren Vorwurf formulierte und erst später über ihre Erinnerung an einen sexuellen Übergriff in Brasilien sprach, konnte der Staatsanwalt sich nicht erklären. Zudem hatte sie einzelne Details der Geschichte im Nachhinein abgeändert.

Anwalt spricht von Missgunst im Kader

Unklar blieb auch, warum keine der jungen Frauen einen Ansprechpartner im Kanuverband aufgesuchte, obwohl es solche Angebote durchaus gebe. „Es mag etwas in den Hotelzimmern geschehen sein, aber was genau, das wissen wir nicht“, sagte der Staatsanwalt. Er könne sich nicht nur einzelne Teile aus der Anklage aussuchen, sondern müsse sie im Ganzen bewerten. Da die Aussagen nicht vollkommen schlüssig seien, könne er nicht guten Gewissens auf eine Verurteilung pochen, so der Staatsanwalt. Daher plädierte er auf Freispruch.

Auch Nikolai Odebralski, der Verteidiger des Angeklagten, kam bei der Verhandlung noch einmal zu Wort. Der Rechtsanwalt zeichnete das Bild eines Sportkaders aus jungen Frauen, die sich missgünstig und feindselig gegenüber standen. Die Hauptzeugin war als jüngste und talentierteste Sportlerin neu zu der Gruppe hinzugestoßen und wäre daher schweren Anfeindungen durch die anderen ausgesetzt gewesen.

„Es war ein Hauen und Stechen, es gab Ausgrenzung und Abgrenzung“, sagte der Anwalt. Als die anderen Mädchen überlegten, wie sie den Trainer Thomas K. diskreditieren könnten, so der Anwalt, habe die Hauptzeugin die schweren Vorwürfe erfunden. So habe sie sich in der Gruppe profilieren wollen. Der Status des Missbrauchsopfers habe ihr Anerkennung im Gruppengefüge verschafft, so Odebralski. Ihre Vorwürfe ließen sich aber nicht beweisen. Daher forderte auch er den Freispruch für seinen Mandanten. Dieser beteuerte gegenüber dem Richter noch einmal, „nichts getan“ zu haben.

Das Gericht hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht

Nachdem sich die Kammer eine Stunde länger als ursprünglich geplant beraten hatte, verkündete der Richter Thomas Sternberger den Freispruch. „Gefühlt in 90 Prozent aller Verfahren, in denen es um Sexualverbrechen geht, steht Aussage gegen Aussage“, sagte er. „Für ein Gericht ist die Entscheidung dann besonders schwer, vor allem wenn die angeblichen Ereignisse Jahre zurück liegen.“

Auch für ihn fehlte es der Aussage der Hauptzeugin an Vollständigkeit. „Es sind nicht nur Nebensächlichkeiten, an welche sie sich nicht erinnerte. Sie konnte sich auch an wirklich wichtige Details nicht erinnern“, sagte er. Zum Beispiel konnte sie nicht darüber Auskunft geben, wie der Angeklagte ihr das T-Shirt ausgezogen haben soll. Es konnte aber nicht festgestellt werden, ob die Hauptzeugin die Wahrheit gesagt oder gelogen hatte. Man könne für alle Ungereimtheiten sicherlich eine Erklärung finden. Aber mit absoluter Sicherheit ein Urteil sprechen, das könne man nicht.

Von Pia Siemer