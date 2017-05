Leipzig. Vom eigenen Fahrrad aus hat ein Unbekannter am Samstag eine 62-jährige Radfahrerin bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Lyoner Straße in Richtung Grünau, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam. In dem Moment, als die beiden Räder gerade aneinander vorbeifuhren, spürte die 62-Jährige einen leichten Ruck. Der Täter griff zu und schnappte sich die Tasche der Frau aus deren Fahrradkorb.

In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände wie Wechselbekleidung, ein Schlüsselbund und auch das Mobiltelefon der Frau. Den Mann konnte die Bestohlene nur vage beschreiben. Demnach trug er blaue Oberbekleidung und hatte dunkle, kurze Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1, Telefon (0341) 966 4 6666, melden.

Die Polizei warnt vor dieser neuen Masche der Diebe. Gepäck und Taschen sollten daher immer am Fahrrad befestigt werden.

nqq