Leipzig. Weil er bei der Geldausgabe in seiner Erstaufnahmeeinrichtung nicht bevorzugt behandelt wurde, legte sich ein 33-Jähriger in Leipzig-Möckern mit einem Security-Mitarbeiter an. Wie die Polizei angab, wollte der Mann nicht warten, bis seine Servicenummer dran sein sollte und erhoffte sich mit Hilfe eines Schreiben der Polizei, schneller dranzukommen. Als er den Brief, der ihm lediglich einen Termin bei den Beamten attestierte, vorzeigte, von einem 39-jährigen Security-Mitarbeiter aber abgewiesen wurde, wurde er handgreiflich.

Ein weiterer Bewohner (19) mischte sich in das Gerangel ein. Der 19-Jährige und der 33-Jährige versuchten nun zu zweit in das Gebäude der Geldausgabe einzudringen, wurden aber erneut daran gehindert. Ein 18-jähriger Bewohner fing daraufhin an, auf den Security-Mitarbeiter einzuschlagen und ihn zu treten. Der Angegriffene griff nach dem Bein des 18-Jährigen, woraufhin dieser stürzte.

Daraufhin kamen zwischen 15 und 20 Bewohner der Einrichtung herbeigestürmt, die Mitarbeiter der Security-Firma verschlossen das Gebäude. Die Bewohner schlugen nun mit Eisenstangen, Asche-Eimern und Plastikstühlen gegen die Eingangstür und hauten mit Plastikstühlen gegen Glasscheiben. Als sie merkten, dass ihre Bemühungen vergebens waren, zogen sie sich zurück.

Als die Polizei eintraf, konnten sechs der beteiligten Bewohner identifiziert werden. Gegen sie wird nun wegen Landfriedensbruch ermittelt.

