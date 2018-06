Leipzig

Die erweiterte Waffenverbotszone in der Leipzig Eisenbahnstraße wird voraussichtlich im kommenden November eingeführt. Das berichtet der MDR und beruft sich auf einen Sprecher des Innenministeriums in Dresden. Um den neuen Sektor wird bereits seit Monaten gerungen.

Verbot wird ausgeweitet

„In Leipzig haben wir jetzt die Besonderheit, dass sowohl die Stadt als auch das Land sich überlegt haben, dort nicht nur die klassischen Schusswaffen, wo die klassische Waffenverbotszone greift, zu verbieten, sondern alle gefährlichen Gegenstände, die als Waffe benutzt werden können, darunter Messer, Baseballschläger, Äxte und so weiter. Die sind normalerweise nicht in der Waffenverbotszone dabei“, sagte Ministeriumssprecher Andreas Kunze-Gubsch dem Sender.

Ausnahmen für Händler

Diese erweiterte Waffenverbotszone sei im November 2017 aber gar nicht geplant gewesen. Erst im Nachhinein hätten das Land und die Stadt dies beschlossen. Und deshalb dauere es jetzt länger. Zum einen, weil die Polizeiverordnung der Stadt Leipzig nun mitverändert werden müsse. Und zum anderen, weil viele Händler auf der Eisenbahnstraße nun Ausnahmegenehmigungen bräuchten, erläutert Kunze-Gubsch gegenüber dem MDR weiter. „Es gibt dort vielleicht einen Teppichladen, der Teppichmesser führen darf. Es gibt vielleicht Zulieferer, die bestimmte Messer mitführen müssen, einfach weil es zu ihren täglichen Bereich gehört. Und denken Sie an die Gastronomie.“

Zur Galerie Bei einer Schießerei zwischen Mitgliedern der Streetgang "United Tribuns" und der Motorrad-Gang "Hells Angels" am Samstagnachmittag sind ein Mann getötet, zwei weitere verletzt worden.

Die Gegend um die Eisenbahnstraße ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Bei der Auseinandersetzung zweier Rockergruppen wurde vor zwei Jahren ein Beteiligter erschossen. Zuletzt erlitt im Mai ein 23 Jahre alter Tunesier im angrenzenden Rabet durch einen Schuss lebensgefährliche Verletzungen.

Mehr Kontrollen möglich

„Wir hoffen weiter auf eine Waffenverbotszone“, so Polizeisprecher Andreas Loepki gegenüber der LVZ. Sobald sie eingeführt ist, soll sich die Kontrollintensität in dem Areal deutlich erhöhen, kündigten die Behörden an. Entscheidend sei gar nicht mal so sehr der Punkt, dass in einer Waffenverbotszone keine Waffen geführt oder getragen werden dürfen, so Loepki. „Entsprechende Regelungen finden sich auch schon im bestehenden Waffengesetz. Für uns wäre es vielmehr ein großer Vorteil, wenn wir damit die Legitimation erhalten, Personen anlassunabhängig kontrollieren zu können.“ Bei Verstößen sind Geldstrafen bis zu 10.000 Euro möglich.

Ähnlich wie bisher in den sogenannten Kontrollbereichen. Doch diese sind eben zeitlich begrenzt und werden nur bei entsprechender Sicherheitsprognose eingerichtet. Damit die Kontrolldichte trotz der personellen Engpässe bei der Polizei überhaupt möglich ist, hatte der Freistaat bereits den konzentrierten Einsatz von Bereitschaftspolizei signalisiert. Immerhin soll die Präsenz 24 Stunden am Tag sichtbar sein. Die Eisenbahnstraße ist die einzige bisher geplante Waffenverbotszone in Sachsen.

Händlervertreter widerspricht

Robert Baier, Vorsitzender der Händlergemeinschaft auf der Eisenbahnstraße, hält den neuen Sicherheitsbereich dagegen für überflüssig. Er stigmatisiere die Eisenbahnstraße und die Menschen, die da leben, sagte er gegenüber dem MDR. Wenn man die Kriminalität bekämpfen wolle, könne man das auch ohne Waffenverbotszone.

Von mro/FD