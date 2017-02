Leipzig. Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks musste am Mittwochabend eine S-Bahn in Leipzig-Connewitz geräumt werden. Wie die Bundespolizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, fand der Zugbegleiter der S3 in Richtung Borna gegen 19.45 Uhr den Koffer und verständigte die Einsatzkräfte. Wenige Minuten später waren diese vor Ort. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen.

Auch ein Sprengstoffspürhund kam zum Einsatz. Fündig wurde dieser allerdings nicht und die Situation klärte sich schnell auf: Zeitgleich meldete sich ein Reisender beim Servicepoint der S-Bahn. Er hatte sein Gepäck verloren – es war der Koffer in der S3. So war der Einsatz der Bundespolizei bereits nach etwa einer Dreiviertelstunde beendet. Die S-Bahnen auf der betroffenen Strecke fuhren am Abend mit einer Verspätung von 90 Minuten.

