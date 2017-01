Leipzig. Mehr als zwei Wochen nach dem Tod einer 27-Jährigen auf einer Baustelle in Leipzig-Reudnitz sind die Hintergründe weiter unklar. Warum sich die junge Frau in dem Rohbau in der Kregelstraße aufhielt und dort erfror, konnte noch nicht ermittelt werden. „Wir sind weiter dabei zu klären, was in den Stunden vor dem Tod passiert ist“, sagte Staatsanwältin Jana Friedrich am Donnerstag auf Anfrage von LVZ.de.

Neben Befragungen im Umfeld der jungen Frau wurde auch ein chemisch-toxikologisches Gutachten durchgeführt. Es soll klären, ob die junge Frau vor ihrem Tod unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stand. Ein Ergebnis wird laut Friedrich erst in einigen Tagen vorliegen. Die Leiche war am Morgen des 2. Januar von Arbeitern auf der Baustelle für ein neues Wohngebäude gefunden worden. Berichte, wonach die Frau unbekleidet war, bestätigte die Staatsanwaltschaft bisher nicht. Sie sei nicht obdachlos oder vermisst gewesen, hieß es lediglich.

Brandleiche aus Schuppen noch immer nicht identifiziert

Bei einem zweiten Leichenfund kommen die Ermittlungen nur schleppend voran. Vor zwei Wochen war nach einem Feuer in einem Schuppen an der Westseite des Hauptbahnhofs eine tote Person gefunden worden. Bislang stehen laut Staatsanwaltschaft weder Identität noch Brandursache zweifelsfrei fest. Es gebe erste Anhaltspunkte, um wen es sich bei der verstorbenen Person handeln könnte, berichtete Friedrich. „Zum zweifelsfreien Nachweis müssen aber nun weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden“, so die Sprecherin der Leipziger Staatsanwaltschaft. Bis ein Ergebnis vorliegt, könnten noch Wochen vergehen.

Die am Morgen des 5. Januar entdeckte Leiche war stark verbrannt, was die Identifizierung erschwerte. Auch die Beschaffung von DNA-Vergleichsmaterial habe sich bislang als kompliziert erwiesen, heißt es. Ob es sich um eine obdachlose Person handelte, die in der leerstehenden Baracke übernachtete und dort ein Feuer entzündete, dazu äußerte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Es lägen zumindest keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor, so Friedrich.

Von nöß