Einsatz für den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Leipzig-Möckern: Auf einer Baustelle für ein neues Wohnquartier nahe der Olbrichtstraße ist Flak-Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sprengstoffexperten sind nach Polizeiangaben seit dem Morgen am Fundort im Bereich Rügener Straße/Fehmarnstraße im Einsatz, um die Granate zu sichern und abzutransportieren.

Rund um den Fundort im Bereich der ehemaligen König-Albert-Residenz sei ein kleinerer Sperrkreis eingerichtet worden, der nicht betreten werden darf, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Zu Verkehrsbehinderungen komme es dadurch nicht. „Die S-Bahnen fahren weiter wie gewohnt“, so Voigt. Der Fundort befindet sich nur wenige hundert Meter nördlich des Haltepunkts Olbrichtstraße.

Munition wurde bereits am Montag gefunden

Der Bildgänger war bereits am Montagabend von Bauarbeitern gefunden worden. In Abstimmung mit der Bauleitung und der Bundespolizei wurde entschieden, die Bergung am Dienstag durchzuführen. „Über Nacht ist die Baustelle vom Sicherheitsdienst bewacht worden“, so der Polizeisprecher. Es wird damit gerechnet, dass der Einsatz bis etwa 15 Uhr dauern wird.

Auf dem Areal der alten Reiterkaserne in Möckern entsteht derzeit ein neues Wohnviertel für rund 150 Millionen Euro. Es handelt sich um eines der aktuell größten Bauprojekte in Leipzig.

