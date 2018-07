Leipzig

Der seit dem 5. Juli 2018 vermisste Leipziger Hendrik Sörös wird nun auch von der Polizei in Rheinland-Pfalz gesucht. Durch die Ortung seines Handys konnte der 39-Jährigen in der Stadt Bingen am Rhein in der Nähe von Mainz lokalisiert werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dort zuletzt in der Nähe eines Netto-Marktes und am 7. Juli am sogenannten „großen Stein“ gesehen.

Hendrik Sörös befindet sich in sozialtherapeutischer Behandlung und ist auf die tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen. Da er diese in seiner Wohnung zurückgelassen hat besteht die Möglichkeit, dass er orientierungslos wirkt und an Angstzuständen leidet.

S. ist 1.75 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurzes, schwarzes Haar, braune Augen und einen dunklen Bart. Nach Angaben der Polizei hat er außerdem wenige Zähne und kann ungepflegt erscheinen.

Wer Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des 39-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1, oder unter der Nummer (0341) 593 50 zu melden. Hendrik Sörös selbst wird in einer Polizeimeldung gebeten, seine Familie oder die Polizei zu kontaktieren. Alle würden sich sehr um ihn sorgen.

