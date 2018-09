Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht Hinweise zu einem Toten. Der Mann ist am 24. August in der Nähe des Nordstrandes am Cospudener See von einer 24 Jahre alten Spaziergängerin gegen 9.30 Uhr gefunden worden. Den Angaben zufolge lag der Leichnam in einem Waldstück gegenüber vom Parkplatz. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten nur noch den Tod feststellen.

Der Unbekannte trug keinen Ausweis bei sich. Er sei bis heute nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Die Beamten beschreiben den Mann als 45 bis 55 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er sei von kräftiger Gestalt gewesen und habe eine Glatze. Eine Brille, Tattoos oder Narben seien bei ihm nicht festgestellt worden. Seinen Allgemeinzustand beschreiben die Ermittler als ungepflegt.

Zur Galerie Die Polizei sucht Hinweise zu einem toten Mann. Seine Leiche wurde am Cospudener See gefunden.

Der Tote war mit einer Jeanshose der Marke Hero in der Größe 36/32 bekleidet gewesen. Außerdem habe er dunkelgraue Turnschuhe (Marke Footglexx in Größe 43), schwarze Socken und vermutlich ein dunkles Sweatshirt mit Kapuze der Marke Tendregress in der Größe XXL getragen.

Bei der Leiche seien ein Einkaufsbeutel mit Bekleidung und eine Waschtasche entdeckt worden. Außerdem habe er Zigaretten, ein Feuerzeug und einen blauen Sack mit weiteren Textilien und mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken bei sich gehabt.

Die Polizei schließt eine Straftat bisher aus. Die Todesursache ist aber noch nicht abschließend geklärt.

Die Beamten fragen: Wer erkennt den Mann anhand seiner mitgeführten Gegenstände, seiner Beschreibung oder anhand des Bildes? Wer weiß, wo er sich zu Lebzeiten häufig

aufgehalten hat? Wer hat ihn noch am 23. August oder davor gesehen – und wenn ja, wo wurde er gesehen?

Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei dem Porträtbild um ein Leichenfoto des Mannes handelt. Es sei mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit bearbeitet worden.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter der Rufnummer 0341/966 4 6666 entgegen.

mro