Leipzig

Von dem Kombi ist nur noch ein verkohltes Gerippe übrig: Auf der A38 zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Lützen ist am Dienstagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer war gegen 10.45 in Richtung Leipzig unterwegs, als er wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen halten musste. An dem Fahrzeug fing es plötzlich an zu brennen.

Das Feuer griff auch auf die angrenzende Böschung über und setzte etwa 50 Quadratmeter Grasland in Flammen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die Feuerwehren aus Weißenfels, Großkorbetha und Reichartswerben rückten mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Erst am Sonntagabend war auf der A38 zwischen der Abfahrt Leipzig-Südost und dem Dreieck Parthenaue ein Auto abgebrannt. Auch hier blieben die beiden Insassen unverletzt.

Von nöß