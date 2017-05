Leipzig. Erneut Polizei-Großeinsatz in Leipzig: Am Mittwochmorgen hat es unter Federführung der Bundesanwaltschaft Karlsruhe Hausdurchsuchungen in verschiedenen Leipziger Stadtteilen gegeben. Das bestätigte Polizeisprecher Uwe Voigt. „Dabei sind drei Objekte durchsucht worden“, sagte er. Der Einsatz habe im Rahmen einer bundesweiten Aktion stattgefunden.

Zu möglichen Festnahmen und weiteren Details wollte sich die Leipziger Polizei nicht äußern. Die Generalbundesanwaltschaft werde im Laufe des Tages Hintergründe bekanntgeben, hieß es. Klar ist wohl, dass sich die in den Fokus geratenen Objekte in Mockau, in Richtung Volkmarsdorf und im Leipziger Süden befinden. Ob es sich um einen weiteren Anti-Terror-Einsatz handelt, dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung.

Festnahmen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Wachau

Erst gestern waren unter Ägide der Bundesanwaltschaft in Berlin und Sachsen-Anhalt zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen worden. Die beiden 23 und 30 Jahre alten Syrer sollen Mitglied terroristischer Vereinigungen sein. Dabei soll es sich um die Al-Nusra-Front und den IS handeln. Einer der Festgenommenen hatte sich den Ermittlungen zufolge später der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen.

Die Vorwürfe decken sich mit dem Fall des 39-jährigen Syrers, der am vergangenen Donnerstag in Wachau bei Leipzig von schwer bewaffneten Spezialkräften festgenommen worden ist. Der Mann soll sich im syrischen Bürgerkrieg zunächst einer zu Jabhat al-Nusra (JaN) gehörenden Kampfeinheit und später dem IS angeschlossen haben. Ahmad A.A. wurde in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

Von lyn