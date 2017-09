Wildschwein stirbt bei Verkehrsunfall in Leipzig-Leutzsch

Leipzig. Ein Borstentier ist am Dienstagmorgen im Leipziger Westen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte das Wildschwein gegen 6.30 Uhr im Stadtteil Leutzsch die Gustav-Esche-Straße knapp 100 Meter vor der Straße Am Ritterschlösschen überqueren.

Ein 33-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Auch eine knapp dahinter fahrende 62-Jährige konnte nicht mehr bremsen und überrollte ebenfalls das Tier.

Während das Wildschwein noch an der Unfallstelle starb, blieben beide Autofahrer unverletzt. An ihren Pkws entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinzugerufene Polizeibeamte räumten den Paarhufer letztlich von der Straße und verständigen den zuständigen Revierförster.

mpu