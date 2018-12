Leipzig

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Volkmarsdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Polizist verletzt worden. Gegen 3.30 Uhr sei im Treppenhaus des Gebäudes in der Elisabethstraße 15 ein Kinderwagen angezündet worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Ein 28-jähriger Beamter erlitt eine Rauchgasvergiftung, als er versuchte, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken.

Das Haus musste vorübergehend evakuiert werden. Die 14 Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf das Treppenhaus verhindern. Im Erdgeschoss seien mehrere Wohnungen stark verrußt und dadurch zunächst nicht mehr bewohnbar, sagte Jack Dietrich aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Morgen.

Zur Galerie Wieder Feuer in Leipzig-Volkmarsdorf: Ein Mehrfamilienhaus in der Elisabethstraße musste nach einem Brand evakuiert werden. Im Treppenhaus wurde ein Kinderwagen angezündet.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Immer wieder waren zuletzt in Volkmarsdorf Feuer gelegt worden. Zuletzt brannte es am Freitagabend in einer alten Schule. Ende November wütete ein verheerender Brand in der Eisenbahnstraße, bei dem zahlreiche Bewohner verletzt wurden. Auch hier war das Feuer absichtlich im Treppenhaus entzündet worden. Die Polizei nahm eine Mieterin fest. Die Frau soll bereits ein Jahr zuvor in dem Haus gezündelt haben.

Von nöß