Leipzig

In der obersten Etage eines Wohnhauses am zentrumsnahen Ende der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 21.30 Uhr wurde der Brand bei der Feuerwehr gemeldet, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Die Einsatzkräfte haben das Feuer nach einer halben Stunde unter Kontrolle gehabt und konnten die Flammen nach einer Stunde löschen. Dafür wurde die Eisenbahnstraße für anderthalb Stunden komplett gesperrt.

Wegen des starken Rauchs wurde das Haus evakuiert. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. In den letzten Wochen musste die Feuerwehr immer wieder in den Leipziger Osten ausrücken, weil Unbekannte Brände in Treppenhäuser gelegt hatten.

thiko