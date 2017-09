Wohnungsbrand in der Eisenbahnstraße - drei Männer verletzt

Leipzig. Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand in der Eisenbahnstraße ausrücken. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, wurde gegen 6.30 Uhr in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand fest. Dieser konnte in kurzer Zeit gelöscht werden.

Drei Männer im Alter von 20, 23 und 30 Jahren mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt.

Von lyn