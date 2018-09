Leipzig

Er war sehr unzufrieden. Vor allem mit dem Essen und seiner Asyl-Unterkunft am alten Flughafen Leipzig-Mockau. Aus Frust legte Lassaad D. (30) am 30. August 2016 mit einem tunesischen Landsmann eine Brand in der damaligen Erstaufnahmeeinrichtung am Graf-Zeppelin-Ring. Die Folgen: Drei Verletzte und 50 000 Euro Schaden. Am Mittwoch sollte das Landgericht in zweiter Instanz über den Fall entscheiden. Doch die Frage, ob sich der Nordafrikaner der drohenden Strafe durch Flucht entziehen wollte, blockiert das Verfahren.

Bewährungsstrafen in erster Instanz

Im Dezember 2016 verurteilte das Amtsgericht Lassaad D. und seinen Landsmann Mohamed O. (21) wegen schwerer Brandstiftung, fahrlässiger Körperverletzung und versuchter Nötigung. Beide Angeklagten gestanden die Brandstiftung. Demnach drängten sie auf einen Umzug und drohten, die Unterkunft abzubrennen, wenn ihre Namen nicht auf den Transferlisten auftauchen. Dort sind jene Flüchtlinge erfasst, welche die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen. Als klar war, dass ihre Namen fehlten, zündeten sie zwei Schaumstoffmatratzen an. Eine der zwölf Leichtbauhallen des Camps wurde durch die Flammen unbewohnbar. Mohamed O. wurde zu 20 Monate Haft verurteilt, Lassaad D. zu 19 Monaten – jeweils zur Bewährung. Der Schuldspruch ist rechtskräftig, die Höhe der Strafen allerdings nicht. Denn die Staatsanwaltschaft forderte deutlich höhere Sanktionen und ging in Berufung. Zur Berufungsverhandlung im Juli 2017 am Landgericht kam nur der Jüngere, dessen Bewährungsstrafe bestätigt wurde. Nach Lassaad D. wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht, am 8. August dieses Jahres klickten in der kroatischen Hafenstadt Rijeka die Handschellen. Seither sitzt der Tunesier wieder in Untersuchungshaft.

Verteidigung moniert Rechtsfehler

„Der Haftbefehl gründet sich auf dem Haftgrund der Flucht“, monierte Verteidigerin Kerstin Linnemann zum Auftakt des Berufungsprozesses am Mittwoch. Dies sei ein Rechtsfehler, weshalb sie einen Befangenheitsantrag gegen die Richter der 3. Strafkammer stellte. Ihr Mandant sei zulässig aus Deutschland zur Familie seines Bruders nach Italien ausgereist. So habe er nach seiner Haftentlassung im Dezember 2016 bei der Ausländerbehörde seinen Ausreisewunsch kundgetan und sei vorübergehend der Asylunterkunft in Dölzig zugewiesen worden. Doch dort wusste offenbar niemand von seinem Ausreisewunsch. „Er musste sich auch nicht dort abmelden, dies hat er ja bei der Behörde getan“, so Linnemann. In Kroatien habe Lassaad D. sich befunden, um zu arbeiten. Die Staatsanwaltschaft hat daran erhebliche Zweifel. In früheren Vernehmungen habe der Angeklagte erklärt, in Italien niemanden mehr zu haben, seit sein Bruder gestorben sei. Die übrige Familie lebe in Deutschland. Ein anderes Mal habe er die Schweiz als Zielland angegeben. Zudem würden gegen den Tunesier mittlerweile weitere Anklagen erhoben, unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist unklar. Zunächst muss eine andere Strafkammer über den Befangenheitsantrag befinden.

Von Frank Döring