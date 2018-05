Leipzig

Im Leipziger Zentrum-Südost ist am Donnerstag eine Radfahrerin ausgerastet und hat den Scheibenwischer eines Autos abgerissen. Ein 34-Jähriger stoppte mit seinem Wagen gegen 16.50 Uhr verkehrsbedingt an der Kreuzung Puschstraße/Perlickstraße an der Alten Messe, als die Frau das Fahrzeug demolierte. Bereits zuvor waren sich das Auto und die Radfahrerin ins Gehege gekommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm die unbekannte Radlerin dem Autofahrer laut nach dessen Aussage zunächst die Vorfahrt. „Beim zweiten Treffen, in Höhe eines Einkaufsmarktes, pirschte sich die Radfahrerin von hinten an das Auto des 34-Jährigen an und versuchte, die hintere linke Tür des Skoda aufzureißen“, berichtete Polizeisprecherin Susen Stöhr.

An der Puschstraße eskalierte schließlich die Situation. Die Radfahrerin hielt in Höhe der Beifahrerseite, riss den Scheibenwischer ab, schlug ihn auf die Motorhaube und warf ihn dann in „voller Inbrunst“ vor das Fahrzeug, so die Polizei. Anschließend fuhr die Frau wortlos davon. Der 34-Jährige stieg aus seinem Wagen und wollte die Frau noch zur Rede stellen, doch eine Verfolgung zu Fuß scheiterte. Was der Auslöser für den Wutausbruch war, ist nicht bekannt.

Von nöß