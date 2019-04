Leipzig

Sie gilt als Thüringens bekannteste Zechprellerin: Eine 52-Jährige speiste Polizeiangaben zufolge am Dienstagabend in einem bekannten Restaurant in der Grimmaischen Straße. Sie bestellte drei Gänge mit Zwiebelsuppe, Rinderroulade und Quarkkeulchen. Zudem genehmigte sie sich vier Pils. Kostenpunkt: 51 Euro.Als die Kundin gegen 21.45 Uhr die Rechnung zahlen sollte, dies aber nicht konnte oder wollte, rief die Oberkellnerin die Polizei. „Es stellte sich schnell heraus, dass die Reisende bereits wegen einschlägiger Straftaten bekannt ist“, teilte Polizeisprecherin Birgit Höhn mit. Nun wird erneut gegen sie ermittelt. Für das Lokal in der Innenstadt erhielt die Frau Hausverbot.F. D.