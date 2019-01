Leipzig

Der 58-jährige Fahrer einer Straßenbahn der Linie 9 in Richtung Thekla hat an der Haltestelle Goerdelerring am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein zehnjähriges Mädchen mit seiner Straßenbahn erfasst. Laut Polizei wollte der Fahrer nach dem Fahrgastwechsel die Fahrt fortsetzen und fuhr wieder an. In diesem Moment überquerten zwei Mädchen vor der Bahn die Gleise. Der 58-Jährige leitete eine sofortige Notbremsung ein, trotzdem wurde eine Zehnjährige an ihrem Rucksack von der Straßenbahn erfasst.

Durch den Aufprall stürzte das Mädchen und wurde leicht an einer Hand und einem Knie verletzt. Der Fahrer verständigte die Rettungskräfte und kümmerte sich anschließend um die Verunfallte. Die eintreffenden Sanitäter setzten am Unfallort die ambulante Behandlung fort. Das Mädchen wurde anschließend an ihre Mutter übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 58-jährigen Fahrer aufgenommen.

Von fbu