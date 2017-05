Leipzig. Weil sich ein 28-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug am Straßenrad der Rosa-Luxemburg-Straße anhielt, beim Aussteigen nicht umsah, kam es am Montag zum Zusammenprall mit einem Radfahrer. Nach Angaben der Polizei wollte der 25-Jährige gerade am stehenden Auto vorbeifahren, als der Fahrer die Tür öffnete. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Fahrzeugtür.

Der 25-Jährige verletzte sich dabei und musste nach einer ambulanten Behandlung der Rettungskräfte vor Ort anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, am Fahrrad von etwa 500 Euro.

nqq