Zeppelinbrücke in Leipzig: Radfahrer fährt Fußgänger um und verletzt sich schwer

Leipzig. Bei einem schweren Unfall auf der Zeppelinbrücke in der Leipzig Jahnallee sind am Sonnabend zwei Männer und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Radfahrer gegen 22.30 Uhr auf der Zeppelinbrücke in Richtung Lindenau unterwegs.

Der 23-Jährige fuhr dabei auf dem Fußweg, den sich an dieser Stelle Passanten und Radfahrer teilen. Er erfasste dort einen sieben Jahre alten Jungen und dessen 39 Jahre alten Begleiter. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer, die beiden Fußgänger erlitten leichte Blessuren. Alle drei Beteiligten wurden in eine Klinik eingeliefert. Die genauen Umstände des Unfalls werden der Polizei zufolge noch ermittelt.

Von mro