Leipzig. Um 17.30 Uhr ging am Dienstag bei der Leipziger Polizei ein Notruf ein: Auf einem Grundstück in Taucha soll es zu einem Familienstreit gekommen sein. Beamte machten sich daraufhin auf den Weg in den Leipziger Nordosten. Als sie dort ankamen, trafen sie den vermeintlich Tatverdächtigen außerhalb des Grundstücks an. Weil ein Zeuge auch einen Knall gehört haben will, durchsuchten die Beamten am späten Abend noch das Haus und das Grundstück der Familie.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Der vermeintlich Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen.

