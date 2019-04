Leipzig

Im Osten Leipzigs ist am Mittwochmorgen eine 27-jährige Frau auf ihrem Heimweg überfallen worden. Laut Polizei war sie gerade auf dem Täubchenweg auf Höhe des Rabensteinplatzes unterwegs, als ein etwa 1.65 Meter großer Mann von circa 35 Jahren aus dem Gebüsch sprang und ihr die Handtasche entriss.

Der Räuber flüchtete anschließend mit seiner Beute Richtung Dresdner Straße. In der Tasche haben sich wenige Münzen, ein Personal- sowie Studierendenausweis, ein Smartphone und die Wohnungsschlüssel befunden. Als der Mann an der Tasche zerrte, riss zudem der Henkel und die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Handgelenk.

Aufgrund seiner schwarzen Haare und Augenbrauen beschreibt die Frau den Mann als optisch südländisch. Die Leipziger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet Zeugen Hinweise unter der (0341) 96 64 66 66 telefonisch einzureichen.

Von lcl